SİVAS Yurtdışından gelen Erasmus öğrencileri yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

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SİVAS Yurtdışından gelen Erasmus öğrencileri yurtlara yerleştirildi
6 saat önce
SİVAS Yurtdışından gelen Erasmus öğrencileri yurtlara yerleştirildi.
SİVAS Yurtdışından gelen Erasmus öğrencileri yurtlara yerleştirildi
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:58 Kaynak: DHA
Son Dakika Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı