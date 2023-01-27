Sivas Ziraat Odası Genel Sekreterini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yaptı" dedi - Son Dakika
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Sivas Ziraat Odası Genel Sekreterini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yaptı" dedi

27.01.2023 21:13

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreterini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yaptı" dedi Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ı geçtiğimiz gün evinin önünde darp eden şahıslar, emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ı...

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreterini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yaptı" dedi

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ı geçtiğimiz gün evinin önünde darp eden şahıslar, emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

SİVAS - Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ı geçtiğimiz gün evinin önünde darp eden şahıslar, emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinden çıkıp arabasına binerken saldırdı ya uğramıştı. Yıldız'ın uzun süren darp sonucunda ağır yaralanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak ameliyathaneye alınmıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri Yıldız'ı darp eden K.T ve H.T isimli şahsıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıslar hakim karşısına çıkartıldı. Şahıslardan biri ise adliye girişinde basın mensuplarının yönelttiği neden darp ettiniz sorusuna; "biz saldırmadık, öyle bir şey yapmadık, kendi yaptı" dedi.

Kaynak: İHA
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Sivas Ziraat Odası Genel Sekreterini öldüresiye dövdü, 'Kendi kendine yaptı' dedi Sivas Ziraat Odası Genel Sekreterini öldüresiye dövdü, 'Kendi kendine yaptı' dedi Seçim öncesi sopalı ve yumruklu saldırıya uğradı, bir gözünü kaybetti Seçim öncesi sopalı ve yumruklu saldırıya uğradı, bir gözünü kaybetti

Bekir Yıldız, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas Ziraat Odası Genel Sekreterini öldüresiye dövdü, 'Kendi kendine yaptı' dedi - Son Dakika

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