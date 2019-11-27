Son Dakika Haberleri: Sivas Ziraat Odası'ndan Sivasspor'a destek çağrısı
Son Dakika Spor Sivas Ziraat Odası'ndan Sivasspor'a destek çağrısı - Son Dakika Spor

Sivas Ziraat Odası'ndan Sivasspor'a destek çağrısı

6 saat önce

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, Spor Lig'de haftayı lider olarak kapatan DG Sivasspor'a destek çağrısında bulundu.

Sivas Ziraat Odası'ndan Sivasspor'a destek çağrısı, System.String[]

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, Spor Lig'de haftayı lider olarak kapatan DG Sivasspor'a destek çağrısında bulundu.


Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Süper Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alan Sivasspor'a tüm Sivaslıların destek olmasını istedi. Başkan Çetindağ yaptığı açıklamada, "Sivasımızın markaları var. Baktığımız zaman en başında Sivassporumuz geliyor. Bir marka oluşturmak kolay değil. Sivassporumuz liderlik koltuğunda. Şu anda herkes Sivas'ı Sivasspor'u konuşuyor. Bizim bunu fırsata çevirmemiz lazım. Sivaslılar olarak, STK'larımızın, dairelerimizin, birliklerimizin, derneklerimizin, Sivassporumuza sahip çıkması gerekmektedir. Tüm Sivas kamuoyu ile birlikte hep beraber Sivassporumuza destek vermemiz lazım. Bu fırsatı değerlendirelim" dedi.


Sivil Toplum Kuruluşlarına çağrıda bulunan Çetindağ, "Sendikalarımıza, derneklerimize, esnaflarımıza, buradan sesleniyorum, Sivassporumuza destek verelim. Çiftçilerimiz Sivasspor'a sahip çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Herkes sahip çıksın. Sivassporumuzun başarısı için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


"Teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum"


Sivasspor'un liderlik yolunda emeği geçen herkese teşekkür eden başkan Hacı Çetindağ, "12. haftayı lider olarak kapatan Sivassporumuzda baştan yönetim kurlu başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve tüm futbolcularımıza bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Önümüzde ki hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçına tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivasspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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