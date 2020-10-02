Sivas Ziraat Odasından Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çetindağ, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.

Azerbaycan hükümeti ve halkının Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması çabalarına destek verdiklerini aktaran Çetindağ, Ermenistan'ın saldırısına tepki göstermeyen uluslararası toplum ve kuruluşları da kınadığını aktardı.