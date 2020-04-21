Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti - Son Dakika

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Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti
6 saat önce
SİVAS'ta yaşayan Kapkın ailesinin evlerinde odayı süsleyerek törenle 23 Nisan kutladıkları video izleyenleri gülümsetti.
SİVAS'ta yaşayan Kapkın ailesinin evlerinde odayı süsleyerek törenle 23 Nisan kutladıkları video izleyenleri gülümsetti.23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı yaklaşırken, bu yıl koronavirüs nedeni ile tören yapılamayacak olması üzüntüye neden oldu. Buna karşın bayramı evde de olsa kutlamak isteyenler kendi alternatiflerin geliştirdi. Sivas'ta yaşayan ve belediyede çalışan Mehmet Emin Atıf(35) ve Sevinç Cansu Kapkın(31) çifti, oğulları Mustafa Eymen(7) ve Mahir (1) ile birlikte evde kutlama yaptı. Evin salonunu bayraklar ile süsleyen aile, oyuncakları da sandalyelere oturtarak seyirci yaptı. Marşların çalındığı programda Kızılırmak İlkokulu 1/C sınıfında okuyan minik Mustafa Eymen oluşturulan kürsüden 23 Nisan şiiri okudu. Daha sonra ise çocuklar anneleriyle birlikte köpek balığı dansı yaptı. Görüntüler izleyenleri gülümsetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:32 Kaynak: DHA
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