Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti - Son Dakika

SİVAS'ta Kapkın ailesinin 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla evde yaptıkları kutlama izleyenleri gülümsetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı yaklaşırken, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında törenlerin yapılamayacak olması üzüntüye neden oldu. Buna rağmen bayram coşkusunu evde de olsa yaşamak isteyenler kendi alternatiflerini geliştirdi. Sivas'ta yaşayan ve belediyede çalışan Mehmet Emin Atıf (35) ve Sevinç Cansu Kapkın (31) çifti, oğulları Mustafa Eymen (7) ve Mahir (1) ile birlikte evde kutlama yaptı. Evin salonunu bayraklar ile süsleyen aile, oyuncakları da sandalyelere oturtarak seyirci yaptı. Marşların çalındığı programda Kızılırmak İlkokulu 1/C sınıfında okuyan minik Mustafa Eymen odada oluşturulan kürsüden 23 Nisan şiiri okudu. Daha sonra ise çocuklar anneleriyle birlikte köpek balığı dansı yaptı. Sosyal medyada ilgi gören video izleyenleri gülümsetti.