Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor - Son Dakika
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Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor

21.06.2022 13:19

Sivas'ın Zara İlçesinde arıcılık mesleğiyle uğraşan Ali Öztürk, arı kovanlarının bulunduğu alana girip zaiyata sebep olan ayıları engellemek için farklı bir yol izledi. Öztürk, oluşturduğu çitin dışına hareket sensörleri takarak kurduğu ses sistemine köpek havlama sesi yükledi. Sensörlerin hareketleri algılaması sonucunda da ses sistemi devreye girip hoparlörlerden köpek havlama sesini etrafa yayıyor. Sesleri duyan ayılar köpekler tarafından saldırıya uğradığını düşünerek bölgeden kaçıyor.

Hobi olarak başladığı aracılığı 7 yıldır sürdüren Öztürk'ün en büyük sıkıntısı kovanlarına saldıran ayılar... Ayı saldırılarında çok sayıda kovanını yitirdi ve ciddi ekonomik kayıplar yaşadı. Öztürk ayılara karşı verdiği mücadeleyi zekası ile kazandı. Öyle bir sistem kurdu ki hem kovanlarını ayı saldırılarından koruyor hem de ayılara zarar vermiyor. Geliştirdiği ilginç sistem sayesinde kovanların bulunduğu alana giren ayılar arkasına bakmadan kaçmak zorunda kalıyor.

Sivaslı arıcı, zekası ile ayıları yendi! Bu alana giren ayılar arkasına bakmadan kaçıyor

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Öztürk arı kovanlarının bulunduğu alanı telle çevirdi, tellerle oluşturduğu çitin dışına hareket sensörleri taktı. Kurduğu ses sistemine köpek havlama sesi yükledi. Sessörlerin hareket algılaması halinde ses sistemi devreye girip hoparlörlerden köpek havlama sesi yükseliyor. Sesleri duyan ayı köpekler tarafından saldırıya uğradığını düşünerek kaçmak zorunda kalıyor.

Sivaslı arıcı, zekası ile ayıları yendi! Bu alana giren ayılar arkasına bakmadan kaçıyor

"AYILAR GERÇEKTEN KÖPEK VAR SANIYOR"

Öztürk, kovanlara yaklaşan ayıların köpek sesini duyunca kaçtıklarını belirterek, "Birkaç yere sensör koyduk. Ayı veya farklı yabani hayvanlar geldiği zaman köpek havlama sesi çıkarıyor. Sistemi kurduktan sonra hiç zayiatımız olmadı. Karşı tarafta bulunan söğütlerin içinde ayıları görüyoruz ama arılığımıza herhangi bir zarar vermediler. Bu sistemin bulunmadığı başka arıcı arkadaşlarımızın ayılar tarafından kovanlarını devirip parçaladıkları oldu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor - Son Dakika
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