Sivaslı aşıklardan hakem ve var sistemine sazlı sözlü tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivaslı aşıklardan hakem ve var sistemine sazlı sözlü tepki - Son Dakika

Sivaslı aşıklardan hakem ve var sistemine sazlı sözlü tepki

6 saat önce

Sivaslı aşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepkiSİVAS Yazarlar ve Şairler Derneği (SİYŞAD) üyeleri, Süper Lig lideri Demir Grup Sivaspor'un geçen hafta oynadığı Medipol Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi.

Sivaslı aşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepki

SİVAS Yazarlar ve Şairler Derneği (SİYŞAD) üyeleri, Süper Lig lideri Demir Grup Sivaspor'un geçen hafta oynadığı Medipol Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan türkü büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

Sivaslı aşıklardan hakem ve var sistemine sazlı sözlü tepki

Başakşehir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:54 Kaynak: DHA
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