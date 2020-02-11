Sivaslı âşıklardan 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivaslı âşıklardan 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü - Son Dakika Spor

Sivaslı âşıklardan 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü

6 saat önce

SİYŞAD üyeleri, Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçtaki hakem hatalarına tepki gösterdi.

Sivaslı âşıklardan 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü, System.String[]

SİYŞAD üyeleri, Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçtaki hakem hatalarına tepki gösterdi. Özellikle karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Yasin'in ayağından çıkan topun rakip oyuncu Clichy'nin koluyla koltuk altına geldiği pozisyona penaltı verilmemesi büyük tepki çekti. Sivaslı aşıklar yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile maçın hakemine ve VAR sistemine tepkilerini dile getirdi. Dernek üyelerinin videosu sosyal medyada ilgi gördü.


Başakşehirli Gaël Clichy'nin ceza sahası içinde topa elle müdahalesine hakem Halis Özkahya'nın korner kararı vermesine tepkilerini bu şekilde gösterdiklerini belirten türkünün yazarı Bilal Karaman, şunları söyledi:


"Önce hatalarının kasıtlara dönüştüğü bir dönemde böyle bir şey yapma ihtiyacı duyduk. Yazık oluyor. Sivasspor'un çok puanları gasp edildiği gibi diğer takımlara da bunlar yapılıyor. Benim hesaplarıma göre Sivasspor'un şu ana kadar çalınmış 14 puanı var. Bu 14 puanın telafisi nasıl olacak. Geçtiğimiz maç birçok şey kaybettik. İnsanlar artık küsüyorlar. Mütevazı ve başarılı bir kulübüz. Biz inandık şampiyon olacağız. Kim ne kadar engel olursa olsun Sivas, Sivaslılar inandılar. Türküyü de, hakem hatalarını gördükten sonra duygulandık ve yazdık. Ozanlarımızla da bir araya gelerek besteye döktük. İnşallah yerine ulaşır."


Ozan Mustafa Efsani ise "Bana haber geldi. Ben de bunu saza döktüm. Bizim de tepkimiz bu olsun, dedik. Sivas'ın hakları yeniyor. Biz bu işe baş koyduk. Biz aşıklar, tabancamız silahımız olmaz. Bizim silahımız kalem ve sözdür. Türkümüz büyük ilgi gördü. Sabaha kadar telefonumuz susmadı" diye konuştu.


Türkünün sözleri ise şu şekilde:


Penaltı yok Sivaslıya


Adam topu koltukladı


Götürüyor vermem diyor


Hakem gözlerini yumdu


Görmem de görmem diyor.


Diyor diyor diyor hakem diyor


Pozisyon kaldı askıya


Tekrarı girmez baskıya


Yasak geldi Yiğidolar


Penaltı yok Sivaslıya...


Diyor diyor diyor başkan diyor


Vay vay vay vay Yiğidolar


Vay vay vay var vay Sivasspor


Vay vay vay vay Yiğidolar


Vay vay vay vay vay Sivasspor


Bu ilk değil kaç yüz sefer


VAR karartsa, tarih söyler


Tartışmaya girmem diyor.


Diyor diyor diyor Sivas diyor


Kafalar girdi saksıya


Hakemler köle baskıya


Emir büyük yerden geldi


Penaltı yok Sivaslıya...


Diyor diyor diyor hakem diyor


Vay vay vay vay Yiğidolar


Vay vay vay vay vay Sivasspor


Vay vay vay vay Yiğidolar


Vay vay vay vay vay Sivasspor.



Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:23 
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