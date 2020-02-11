Sivaslı âşıklardan 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü

SİYŞAD üyeleri, Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçtaki hakem hatalarına tepki gösterdi. Özellikle karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Yasin'in ayağından çıkan topun rakip oyuncu Clichy'nin koluyla koltuk altına geldiği pozisyona penaltı verilmemesi büyük tepki çekti. Sivaslı aşıklar yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile maçın hakemine ve VAR sistemine tepkilerini dile getirdi. Dernek üyelerinin videosu sosyal medyada ilgi gördü.



Başakşehirli Gaël Clichy'nin ceza sahası içinde topa elle müdahalesine hakem Halis Özkahya'nın korner kararı vermesine tepkilerini bu şekilde gösterdiklerini belirten türkünün yazarı Bilal Karaman, şunları söyledi:



"Önce hatalarının kasıtlara dönüştüğü bir dönemde böyle bir şey yapma ihtiyacı duyduk. Yazık oluyor. Sivasspor'un çok puanları gasp edildiği gibi diğer takımlara da bunlar yapılıyor. Benim hesaplarıma göre Sivasspor'un şu ana kadar çalınmış 14 puanı var. Bu 14 puanın telafisi nasıl olacak. Geçtiğimiz maç birçok şey kaybettik. İnsanlar artık küsüyorlar. Mütevazı ve başarılı bir kulübüz. Biz inandık şampiyon olacağız. Kim ne kadar engel olursa olsun Sivas, Sivaslılar inandılar. Türküyü de, hakem hatalarını gördükten sonra duygulandık ve yazdık. Ozanlarımızla da bir araya gelerek besteye döktük. İnşallah yerine ulaşır."



Ozan Mustafa Efsani ise "Bana haber geldi. Ben de bunu saza döktüm. Bizim de tepkimiz bu olsun, dedik. Sivas'ın hakları yeniyor. Biz bu işe baş koyduk. Biz aşıklar, tabancamız silahımız olmaz. Bizim silahımız kalem ve sözdür. Türkümüz büyük ilgi gördü. Sabaha kadar telefonumuz susmadı" diye konuştu.



Türkünün sözleri ise şu şekilde:



Penaltı yok Sivaslıya



Adam topu koltukladı



Götürüyor vermem diyor



Hakem gözlerini yumdu



Görmem de görmem diyor.



Diyor diyor diyor hakem diyor



Pozisyon kaldı askıya



Tekrarı girmez baskıya



Yasak geldi Yiğidolar



Penaltı yok Sivaslıya...



Diyor diyor diyor başkan diyor



Vay vay vay vay Yiğidolar



Vay vay vay var vay Sivasspor



Vay vay vay vay Yiğidolar



Vay vay vay vay vay Sivasspor



Bu ilk değil kaç yüz sefer



VAR karartsa, tarih söyler



Tartışmaya girmem diyor.



Diyor diyor diyor Sivas diyor



Kafalar girdi saksıya



Hakemler köle baskıya



Emir büyük yerden geldi



Penaltı yok Sivaslıya...



Diyor diyor diyor hakem diyor



Vay vay vay vay Yiğidolar



Vay vay vay vay vay Sivasspor



Vay vay vay vay Yiğidolar



Vay vay vay vay vay Sivasspor.







