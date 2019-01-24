Son Dakika Haberleri: Sivaslı Aşıktan Otobüste Konser, Yolcular Neye Uğradığını Şaşırdı

Sivaslı Aşıktan Otobüste Konser, Yolcular Neye Uğradığını Şaşırdı

1 saat önce

Sivaslı aşıktan otobüste konser, yolcular neye uğradığını şaşırdı Türküler diyarı Sivas'ta elinde sazı ile halk otobüsünde türkü söyleyen bir aşık, cep telefonu ile kaydedildiSİVAS - Türküler diyarı Sivas'ta elinde sazı ile halk otobüsünde türkü söyleyen bir aşık, cep telefonu ile kaydedildi.

Sivaslı aşıktan otobüste konser, yolcular neye uğradığını şaşırdı
Türküler diyarı Sivas'ta elinde sazı ile halk otobüsünde türkü söyleyen bir aşık, cep telefonu ile kaydedildi

SİVAS - Türküler diyarı Sivas'ta elinde sazı ile halk otobüsünde türkü söyleyen bir aşık, cep telefonu ile kaydedildi.
Bir çok ozan ve aşık yetiştiren türküler diyarı Sivas ilginç bir görüntüye sahne oldu. Elinde sazı ile halk otobüsüne binen bir aşık, ayakta yolculuk yaparken birden içli bir türkü okumaya başladı. Aşığın diğer yolculara verdiği mini konseri, başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İsmi bilinmeyen aşığın türküsü yolcular tarafından, sosyal medyada paylaşılan videosu ise izleyenler tarafından beğenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Sivas, Genel
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