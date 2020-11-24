Sivaslı askerlerden Bakan Ziya Selçuk'a "Öğretmenler Günü" klibi - Son Dakika

Sivaslı askerlerden Bakan Ziya Selçuk'a "Öğretmenler Günü" klibi

24.11.2020 13:55
Sivaslı askerlerden Bakan Ziya Selçuk'a

Sivas'ta bir grup asker, kendileri gibi vatani görevini bu kentte yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü'nü, özel kliple kutladı.

Sivas'ta bir grup asker, kendileri gibi vatani görevini bu kentte yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü'nü, özel kliple kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan klip, Atatürk Kongre Müzesi Bahçesi'nde çekildi.

Üniformaları ile klipte görev alan askerlerden biri, şu ifadeleri kullandı:

"Ziya öğretmenim, 'Hocam biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz, hakkınızı helal edin.' diyen kahraman Sivas Lisesi öğrencilerine ev sahipliği yapan ve sizin de yıllar önce vatan nöbeti beklediğiniz bu şehirde şimdi bizler askerlik görevimizi yapıyoruz. Bizler cephede, sizler okullarda ülkemiz için fedakarca çalışmaktasınız. Gözümüz arkada değil, gözünüz arkada kalmasın. Eğitim size, vatan bize emanet. Sizin ve ülkesine hizmet edecek nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Burası bizde Ziya öğretmenim." ifadelerini kullandı.

Bu arada Sivas Belediye Başkanlığı da hazırladığı kliple öğretmenlerin gününü kutladı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivaslı askerlerden Bakan Ziya Selçuk'a 'Öğretmenler Günü' klibi - Son Dakika


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