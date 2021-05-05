Sivaslı atletler yarışmadan 4 altın madalya ile döndü

Mersin'de yapılan atletizm olimpik deneme yarışlarına Sivas'ı temsilen katılan sporcular 4 altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan ve Mersin ev sahipliğinde 5 ülkeden 380 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları' sona erdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizesinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde U20 ve U23 kategorilerinde Türkiye, Özbekistan, Tunus, Lübnan ve İran'dan 380 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, korona virüs tedbirleri eşliğinde birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Olimpik Deneme, Komple Atlet 1. Kademe Yarışmaları ve Spor Toto Türkiye 10.000 M Şampiyonası yapılan yarışmaların ardından tamamlandı.

Sivas'ı temsilen yarışlara katılan atletler derece yapmayı başardı. U20 kategorisinde ter döken atletlerden Mehmet Camcı 800 metrede birinci, Davut Zoroğlu 200 ve 400 metrede birinci, Furkan Bulut 3. adım atlamada birinci ve Elif Şura Özdemir 400 metre ve 3 bin metre engellide birinci olarak altın madalya kazandı. Ahmet Akal ise 400 metre barajını aşarak milli takım kampına davet edildi.

Atletizm Sivas İl Temsilcisi Kemal Çağlayan, alınan derecelerden dolayı sporcuları tebrik ederek gururlandıklarını söyledi. - SİVAS