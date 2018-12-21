Son Dakika Haberleri: Sivaslı Belediye Başkanı Sazlıgöl, CHP'den İstifa Etti

Sivaslı Belediye Başkanı Sazlıgöl, CHP'den İstifa Etti

10 saat önce

Sivaslı İlçe Belediye Başkanı Nihat Sazlıgöl, CHP'den istifa etti.

Sivaslı Belediye Başkanı Sazlıgöl, CHP'den İstifa Etti, System.String[]
Sivaslı İlçe Belediye Başkanı Nihat Sazlıgöl, CHP'den istifa etti.

Sazlıgöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimler öncesi CHP'den aday gösterilmediği için istifa ettiğini söyledi.

Beş yıl süreyle ilçede önemli hizmetler yaptıklarını belirten Sazlıgöl, "CHP'den istifa ettim. İYİ Parti'den bir davet var. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

Nihat Sazlıgöl, 2014 seçimlerinden CHP'den belediye başkanı seçilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:41 Kaynak: AA

Nihat Sazlıgöl, Sivaslı, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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