- Sivaslı çiftçinin kardan yaptığı traktör görünümüyle dikkat çekti - Son Dakika

- Sivaslı çiftçinin kardan yaptığı traktör görünümüyle dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Kasabası'nda yaşayan Sözay Arslan'ın kardan yaptığı traktör görünümüyle dikkat çekti.

Kar yağışının tadını çıkarmak isteyen Gemerek İlçesine bağlı Sızır Kasabası, Arpaözü Mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Sözay Arslan çocuklarıyla birlikte kardan traktör yaptı. Arslan ailesinin yaptığı traktör kasabada yaşayan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kardan traktör yaparak çocuklarını eğlendiren Sözay Arslan; "Daha önce kardan araba ve evler yapmıştım. Bu sefer değişiklik olsun dedim, çocukların traktöre olan merakını bildiğim için onlara bir traktör yapalım diye bir çalışma yaptım" dedi.