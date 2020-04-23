Sivaslı çocuklar tarihi karakterlere hayat verdi - Son Dakika

Sivas'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk tarihinde iz bırakan karakterleri canlandırdı.

Yavuz Sultan Selim İlkokul ve Ortaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evde hazırlandı.

Öğrenciler, öğretmen Hatice Demir'in koordinasyonunda evlerinde ailelerinin yardımıyla yaptıkları makyaj ve giydikleri kıyafetlerle Türk tarihinde iz bırakan Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Kara Fatma, Binbaşı Ayşe, Yavuz Sultan Selim, Metehan, Sütçü İmam, Sabiha Gökçen ve Ömer Halisdemir gibi önemli karakterlere yeniden hayat verdi.

Öğrencilerin fotoğrafları ile Türk tarihinde iz bırakan önemli kişilerin fotoğrafları kolaj yapıldıktan sonra bunlardan video klip hazırlandı.

Sosyal medyada paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.