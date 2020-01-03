Sivaslı çocukların "balon hayali" gerçekleştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivaslı çocukların 'balon hayali' gerçekleştirilecek - Son Dakika

Sivaslı çocukların "balon hayali" gerçekleştirilecek

6 saat önce

Sivas'ta uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalının muhabirinin yeni yıl hayalini sorduğu 2 çocuğun balona binme hayali Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in girişimleriyle gerçekleştirilecek.

Sivas'ta uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalının muhabirinin yeni yıl hayalini sorduğu 2 çocuğun balona binme hayali Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in girişimleriyle gerçekleştirilecek.

Sivas Radyo Televizyonu (SRT) muhabiri Emine Biyan'ın 2020 yılı hayalini sorduğu ve isimleri henüz öğrenilemeyen çocuklardan erkek olanı "Hayatımız düzenli olsun yeter. Yani biraz dağınık, düzenli olsun." şeklinde, kız çocuğu ise "Balonlar olsun istiyorum. Çiçeklerin üstünde gezip, uçmak istiyorum. Balonlarla uçmak istiyorum." diye cevap verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocukların görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından, "Masumiyetlerine gurban olduklarım.. Hayalleri balonla uçmakmış, Kıymetli Hilmi Bilgin Başkanım şayet kardeşlerimizi tespit edip de şehrimize gönderirseniz Kapadokya'da balona bindirip hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun borcudur." paylaşımında bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Arı'nın paylaşımına verdiği cevapta, "Doğa harikası Nevşehir'e selam olsun Rasim başkanım. İnşallah bu minik kardeşlerimizin hayallerini el ele vererek gerçekleştireceğiz. Bu sevince ortak olmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Arı, "O zaman kıymetli Valimiz Salih Ayhan ile beraber çocuklarımızı ve sizi Nevşehir'imize bekliyorum başkanım." paylaşımı yaptı.

Sivas Valiliği ve Sivas Belediye Başkanlığının çocukları tespit ederek hayallerini gerçekleştirmek için çalışma başlattıkları öğrenildi.

Sivaslı çocukların balon hayali gerçekleştirilecek

Nevşehir, Sivas, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meltem Şarkışlalı: Duygusal açlığa karşı bedeninize format atarak 5 günde 4 kilo hafifleyebilirsiniz
Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi

Son Dakika Haberleri
01:19 Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
01:13 Bayburt'ta kar yağışı - Son Dakika
01:08 Burdur'da bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
01:08 Arnavutköy'de dehşet bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı - Son Dakika
01:06 Arnavutköy'de dehşet: Bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 01:26:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivaslı çocukların "balon hayali" gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]