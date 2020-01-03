Sivaslı çocukların "balona binme hayali" Kapadokya'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivaslı çocukların 'balona binme hayali' Kapadokya'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Sivaslı çocukların "balona binme hayali" Kapadokya'da gerçekleştirilecek

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ta iki çocuğun yılbaşı gecesi yerel bir televizyon kanalında yayınlanan röportajlarında dile getirdikleri balona binme hayallerini gerçekleştirmek için seferber oldu.

Sivaslı çocukların

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ta iki çocuğun yılbaşı gecesi yerel bir televizyon kanalında yayınlanan röportajlarında dile getirdikleri balona binme hayallerini gerçekleştirmek için seferber oldu.

Kentteki yer bir televizyon kanalında yapılan sokak röportajı sırasında 2020 yılı hayali sorulan ve isimleri henüz öğrenilemeyen çocuklardan kız olanı, "Balonlar olsun istiyorum. Çiçeklerin üstünde gezip, uçmak istiyorum. Balonlarla uçmak istiyorum." yanıtını verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocukların görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından, "Masumiyetlerine kurban olduklarım.. Hayalleri balonla uçmakmış. Kıymetli Hilmi Bilgin Başkanım şayet kardeşlerimizi tespit edip de şehrimize gönderirseniz Kapadokya'da balona bindirip hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun borcudur." paylaşımında bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Arı'nın paylaşımına verdiği cevapta, "Doğa harikası Nevşehir'e selam olsun Rasim Başkanım. İnşallah bu minik kardeşlerimizin hayallerini el ele vererek gerçekleştireceğiz. Bu sevince ortak olmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Arı, "O zaman kıymetli Valimiz Salih Ayhan ile beraber çocuklarımızı ve sizi Nevşehir'imize bekliyorum başkanım." paylaşımı yaptı.

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi çocukları tespit ederek hayallerini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Rasim Arı, Nevşehir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi
Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:27 Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
00:25 Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
00:20 Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
00:19 SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
00:18 Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra'dan "görevden alınma kararı"na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 00:28:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivaslı çocukların "balona binme hayali" Kapadokya'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]