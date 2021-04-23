Sivaslı çölyak hastası ikizlere, Belediye Başkanı Bilgin özel hazırlattığı glütensiz pastayla sürpriz yaptı - Son Dakika

Sivaslı çölyak hastası ikizlere, Belediye Başkanı Bilgin özel hazırlattığı glütensiz pastayla sürpriz yaptı

23.04.2021 11:41
Sivaslı çölyak hastası ikizlere, Belediye Başkanı Bilgin özel hazırlattığı glütensiz pastayla sürpriz yaptı, System.String[]

Sivas'ta çölyak hastası ikizler Hatice ve Kübra Güventürk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in Ankara'dan özel hazırlattığı glütensiz pasta ile doğum günlerini kutladı.

Sivas'ta çölyak hastası ikizler Hatice ve Kübra Güventürk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in Ankara'dan özel hazırlattığı glütensiz pasta ile doğum günlerini kutladı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Fikriye ve Savaş Güventürk çiftinin 8 yaşındaki ikizleri Ayşe Sıdıka ve Hatice Kübra'ya 17 aylıkken tip 1 şeker hastalığı teşhisi konuldu. Güventürk çifti 3 yıl önce de ikiz kızlarının çölyak hastası olduğunu öğrendi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, önceki gün çölyak hastaları için düzenlenen programda Ayşe Sıdıka ve Hatice Kübra'nın doğum günleri olduğunu öğrendi. Bilgin, ikiz kardeşler için sürpriz hazırlayarak Ankara'da glütensiz yaş pasta getirtti.

İkizleri evlerinde ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in eşi İlkay Bilgin, hem doğum günlerini hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Duman, "Bizim daha önceki yıllarda çölyak hastalığı ile ilgili bir tespitimiz olmuştu. Sivas'ta glütensiz gıdalara ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşanıyordu. ÖZBELSAN AŞ öncülüğünde bir büfe kurduk. O büfeyi ziyaretimizde bu iki kızımız ile tanıştık. 22 Nisan onların doğum günü, 23 Nisan da Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olunca doğum günlerini birlikte kutlamak istedik. Her yıl 23 Nisan'da okulları süsleyip kutlama yaparken bugün de biz iki kardeşimizin evlerinde bulunan odalarını süsleyerek hem 23 Nisan'ı hem de küçük kardeşlerimizin doğum günlerini kutlamış olduk." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in çölyak hastalarının durumunu tespit ettikten sonra kendilerine talimat verdiğini aktaran Duman, "Hızlı bir şekilde bu büfeyi oluşturduk. Mağdur olan bir çok kardeşimize Sivas'ta hizmet etmeye başladık. Çalışmalarımızı da bu hızda devam ediyoruz. İnşallah bu hastalığı kısa sürede atlattılar." diye konuştu.

İkizlerin doğum günlerini kutladıkları için mutlu olduklarını dile getiren İlkay Bilgin de "Çok güzel oldu. Hem doğum günlerini hem de 23 Nisan'ı birlikte kutladık. Çok mutluyuz. İki bayramı bir arada oldu." dedi.

Hatice Kübra Güventürk ise "Bugün birlikte doğum günümüzü kutluyoruz. Çok mutluyum. Odamızı belediye başkanımız süsletti. Çok güzel oldu. Odamızı o halde görünce çok mutlu oldum. Sabahtan akşama kadar odanın nasıl olduğunu ablam ve abime sordum. Sadece çok güzel olduğunu söylediler. Çok mutlu oldum."

Ayşe Sıdıka Güventürk de çölyak hastaları için açılan büfenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, çocuklarını sevindiren yetkililere teşekkür etti.

Hilmi Bilgin, Ankara, Sivas, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivaslı çölyak hastası ikizlere, Belediye Başkanı Bilgin özel hazırlattığı glütensiz pastayla sürpriz yaptı - Son Dakika


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