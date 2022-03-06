Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, üç farklı vaşağı aynı gün aynı yerde fotoğraflamayı başardı - Son Dakika
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Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, üç farklı vaşağı aynı gün aynı yerde fotoğraflamayı başardı

06.03.2022 11:18

Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, üç farklı vaşağı aynı gün aynı yerde fotoğraflamayı başardıSİVAS Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, üç farklı vaşağı aynı gün aynı yerde fotoğraflamayı başardı.

Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, üç farklı vaşağı aynı gün aynı yerde fotoğraflamayı başardı

SİVAS Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, üç farklı vaşağı aynı gün aynı yerde fotoğraflamayı başardı.

Vaşaklar, gece hareket edip gündüz dinlenmeleri ve doğada kendilerini gizlemedeki ustalıkları nedeniyle 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılıyor. Vaşakları neredeyse görmem mümkün olmadığı için nesillerinin tükendiği düşünülse de özellikle İç Anadolu bölgesinde popülasyonları normal düzeyde.

Vaşaklar, doğada kendilerini gizleme özellikleri nedeniyle doğa fotoğrafçılarında bir hayli ilgisini çekiyor. Tek bir vaşağın fotoğraflanması bile ilginç karşılanırken Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, geçtiğimiz günlerde Sivas'ta aynı bölgede aynı gün üç farklı vaşağı fotoğraflamayı başardı.

Üç'ünü fotoğraflamayı başardı

Aslan tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Yaklaşık 5 yıldır profesyonel olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyorum. Geçtiğimiz günlerde aynı yerde 3 farklı vaşak görüntüledim. Bu vaşakları gündüz vakti gördüm. Gündüz vakti vaşakları görebilmek çok zordur. Kendilerini çok iyi gizledikleri için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılırlar. Normalde gece aktif olurlar, gece dolaşıp, gece avlanıyorlar. Ama şuan üreme dönemi olduğu için gündüzde gözlenebiliyorlar. Bende bu nedenle fazla uğraş göstermeden bulabildim." dedi.

Gece avlanıp gündüz gizleniyor

Aslan, vaşakların gece avlanıp gündüz gizlenerek dilendiklerini belirtip, "Vaşaklar, Türkiye'de ki Anadolu parsından sonra en büyük ikinci kedi türüdür. Bu hayvanın gören sayısı çok az. Türkiye'de ki sayısı da bir hayli az olduğu için hem de gece aktif olan bir hayvan olduğu için fark edilmesi hayli zor. Kamuflajlıda çok iyi, bulunduğu ortama çok iyi uyum sağlayabiliyor. Asla fark edilmesi mümkün değil. Bu yüzden kısa bir süre bulabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Hem de bir anda 3 tanesini görebilmek gerçekten tarif edilemeyen bir his yaşattı bana." Şeklinde konuştu.

Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, üç farklı vaşağı aynı gün aynı yerde fotoğraflamayı başardı
Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, üç farklı vaşağı aynı gün aynı yerde fotoğraflamayı başardı
Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, üç farklı vaşağı aynı gün aynı yerde fotoğraflamayı başardı

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Mustafa Aslan, İç Anadolu, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, üç farklı vaşağı aynı gün aynı yerde fotoğraflamayı başardı - Son Dakika


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