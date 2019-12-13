Sivaslı esnaflardan Sivasspor'a destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivaslı esnaflardan Sivasspor'a destek - Son Dakika

Sivaslı esnaflardan Sivasspor'a destek

6 saat önce

Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Demirgil, Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor'a destek amacıyla 2 bin adet Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtacaklarını söyledi.

Sivaslı esnaflardan Sivasspor'a destek, System.String[]

Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Demirgil, Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor'a destek amacıyla 2 bin adet Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtacaklarını söyledi.

Demirgil, odanın yönetim kurulu üyeleriyle AA Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Odanın çalışmaları hakkında bilgi veren Demirgil, Sivas'ın göz bebeği ve şehrin ortak paydası Sivasspor'un başarısının herkesi mutlu ettiğini belirtti.

Sivasspor'un şampiyon olmasının herkesin arzusu olduğunu dile getiren Demirgil, "Oda olarak daha önce esnaflarımıza 2'şer bin adet Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtmıştık. Fenerbahçe maçı öncesinde de 2'şer bin adet Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtımı yapacağız." dedi.

Demirgil, Demir Grup Sivasspor'un, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmada Sivaslıları takımlarını desteklemek için stadyuma davet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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