Sivaslı firmadan, kapı koluna dokunmaya son verecek çalışma - Son Dakika
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Sivaslı firmadan, kapı koluna dokunmaya son verecek çalışma

6 saat önce

Sivas'ta 30 ülkeye otomobil parçaları ihraç eden bir firma, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sağlık çalışanları için ürettiği entübasyon kabinlerini ve geliştirdiği kapı kolu aparatını kamu kurumlarına ücretsiz dağıtıyor.

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Sivas'ta 30 ülkeye otomobil parçaları ihraç eden bir firma, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sağlık çalışanları için ürettiği entübasyon kabinlerini ve geliştirdiği kapı kolu aparatını kamu kurumlarına ücretsiz dağıtıyor.


Sivas'ta yaklaşık 50 yıldır otomotiv yan sanayine hizmet eden ve 30 ülkeye ihracat yapan firma, daha önce Dünya'nın çeşitli bölgelerindeki 16 otomobil firmasına kam mili satması ve diş impilantı yapmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Firma şimdi de korona virüs (Covid-19) ile mücadele de ön cephede yer alan sağlık çalışanlarını korumak için entübasyon kabini ve kapı kollarına el sürmeden açıp kapatmaya yarayan bir aparat geliştirdi. Üretimine yarım günlük çalışma sistemiyle devam eden firma, entübasyon kabinlerini ve geliştirdiği kapı kolu aparatını kamu kurumlarına ücretsiz olarak dağıtıyor. Kapı kolu aparatıyla el değmeden açılan kapı kolları, virüsün kapı kollarından bulaşma riskini ortadan kaldırıyor.


Sağlık çalışanlarını koronaya karşı korumak için entübasyon kabini yaptıklarını belirten firma Genel Müdürü Osman Mavuş, "Bin üzerinde çalışanı olan şirketimiz Dünya'da da otuzun üzerinde ülkeye ihracatını yapıyor. Otomotiv yan sanayine hizmet ediyor. Sivas'ta bulunmanın gururuyla üretmeye devam ediyoruz. Biz motor parçası üretimi yapıyoruz. Onun sayesinde diş impilantı, tramvaya yönelik ürünler bunların üretimi yapıyoruz. Aynı zamanda hem medikal sektörünü hem otomotiv yan sanayini destekliyoruz. Korona biliyorsunuz global olarak büyük bir pandemi halinde, biz de bu dönemde ufakta olsa bir destek vermek istedik. Çünkü bu mücadele ön cepheyi bulunduran sağlık çalışanlarımızın enfekte olmaması için entübasyon sırasında veya numune alma sırasında daha fazla koruma sağlamak için bir entübasyon kabini yaptık. Türkiye'de bunun örnekleri çok büyük otomotiv firmalarımız üretim yapıyor. Bizde onlar gibi kendi özellikle Sivasımız da başlamak üzere ufak bir teslimat yaptık. Arkasından talep oldukça bunları ücretsiz bir şekilde teslim edeceğiz "dedi.


Kapılar kolla açılıp, kapanacak


Yetkililerin kapı kollarındaki tehlikeye karşı yaptıkları uyarıları dikkate alarak kapı kolu aparatı çalışmasını yaptıklarını belirten Mavuş, " Yetkililer özellikle herkesin kullandığı kapı kolları ve benzeri ortamlara çıplak elle dokunulmamasını dokunulsa bile yıkanmasını tavsiye ediyor. Eldivenin kullanılmadığı durumlarda genelde işte kapı kollarını biliyorsunuz kollarımızla açılması isteniyor. Biz de buna baktık ve bir dizayn yapalım dedik. Çünkü kapı kolunu açmak çok kolayda kapaması çok zor. Basit bir dizayn yaptık aliminyumdan. İsteyen kamu kurumlarımızın uygun olan kapılarına açtıktan sonra geri kapatabilmek için bunları da ücretsiz olarak dağıtacağız. Benzeri dizaynlarımız devam ediyor hayatı kolaylaştırmak adına. Biliyorsunuz dünyada da çok büyük değişiklikler var. Biz bunu ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Seri üretime geçeceğiz. İhtiyacı olan yerlere bunları teslim edeceğiz "dedi. - SİVAS

İhracat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:13 Kaynak: İHA

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