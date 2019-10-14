Son Dakika Haberleri: Sivaslı gazilerden, kktc cumhurbaşkanı akıncı'ya tepki
Son Dakika Güncel Sivaslı gazilerden, kktc cumhurbaşkanı akıncı'ya tepki

Sivaslı gazilerden, kktc cumhurbaşkanı akıncı'ya tepki

58 dakika önce

Sivaslı gazilerden, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepkiSivas Muharip Gazileri Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine tepki göstererek, Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı siz o koltukta oturamazdınız dedi.

Sivaslı gazilerden, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

Sivas Muharip Gazileri Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine tepki göstererek, Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı siz o koltukta oturamazdınız dedi.

Sivas Muharip Gazileri Derneği binasında açıklama yapan derken başkanı Fuat Ahıskalı, Kıbrıs gazileriyle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine tepki gösterdiklerini belirtti. Ahıskalı, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı günündeyiz. Asker ve sivil tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Onların acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Haklı davamızda hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımız'ın aldığı kararı 82 milyon canıgönülden destekliyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz sınırlarımızı koruyoruz. Bir karış toprak için canımızı vermeye topyekun hazırız. Biz Kıbrıs gazilerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözleri çok üzmüştür. Sayın Akıncı, siz Atlılar, Sandallar ve Girne şehitliklerine giderek bir Fatiha okumadınız mı Sizi gaziler olarak nefretle kınıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı siz o koltukta oturamazdınız ifadelerini kullandı.

Sivaslı gazilerden, kktc cumhurbaşkanı akıncı'ya tepki

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:00 Kaynak: DHA
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