Sivaslı güreşçiler 3 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivaslı güreşçiler 3 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Sivaslı güreşçiler 3 madalya kazandı

7 saat önce

Erzincan'da yapılan "Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarına" Sivas'ı temsilen katılan sporcular 3 madalya kazandı.

Sivaslı güreşçiler 3 madalya kazandı, System.String[]

Erzincan'da yapılan "Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarına" Sivas'ı temsilen katılan sporcular 3 madalya kazandı.


Erzincan'da düzenlenen "Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları" tamamlandı. Merkez Spor Salonu'nda yapılan ve 3 ayrı minderde gerçekleştirilen müsabakalara, Ankara ve İstanbul'un da aralarında yer aldığı 29 ilden 250 sporcu katıldı.


Serbest stilde gerçekleştirilen müsabakalarda, 16-17 yaş grubunda 10 sıklette mindere çıkan sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti. Sivas'ı temsilen müsabakaya katılan Sivas Güreş Eğitim Merkezi sporcuları derece yapmayı başardı. 80 kiloda M. Furkan Güneş altın madalya kazandı. 2 Bronz madalyanın daha kazanıldığı maçlarda Sivas ekibi kente 3 madalya ile döndü.


Sıkletlerinde dereceye giren sporcular, 22-26 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmeye hakkı kazandı. - SİVAS

Erzincan, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi

Son Dakika Haberleri
17:21 Çağlar Söyüncü'nün takımında koronavirüs şüphesi
17:17 Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Samsun'a kazanmak için gideceğiz"
17:16 Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
17:16 Isparta 32 Spor, Kepez Belediyespor'a bileniyor
17:16 Tırhandil Cup'da Gümüşlük Rotası hafta sonu başlıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:23:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivaslı güreşçiler 3 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]