Sivaslı hayırsever mezun olduğu okulun yerine 12 derslikli okul yaptıracak - SİVAS - Son Dakika

Sivaslı hayırsever mezun olduğu okulun yerine 12 derslikli okul yaptıracak - SİVAS

Sivas'ta hayırsever iş insanı Saffet Sungur, binası eskiyen mezun olduğu okulun yerine 12 derslikli okul yaptıracak.

Sivas'ta hayırsever iş insanı Saffet Sungur, binası eskiyen mezun olduğu okulun yerine 12 derslikli okul yaptıracak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan Kongre İlkokulu'nun yıkılarak yerine 12 derslikli ilkokul yapılması için hayırsever Saffet Sungur ile Sivas Valiliği arasında protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, eğitime yapılan her şeyin güzel olduğunu belirterek, "Sivas'ta bir hayırseverlik geleneği, geni, geçmişi, kültürü var ve birçok okulumuzu da bu minvalde devletimize yük olmadan Sivas'ımıza kazandırmış oluyoruz." açıklamasında bulundu.

Ayhan, Sivas'ın eğitim anlamında Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunduğunu vurgulayarak, "Sivas tekli eğitime geçen yani sabahtan başlayıp akşama kadar eğitim alan birkaç ilden birisidir." ifadelerini kullandı.

Kongre İlkokulu'nun çağın gereksinimlerine en uygun şekilde yapılarak yeniden açılacağını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Saffet Bey, sağ olsun babasının da telkinleriyle, kendisinin de bu okuldan mezun olması hasebiyle bize müracaat etti, bir okul yapılması konusunda talebini iletti. Bu okuldan mezun olması da onun adına anlamlı oldu. Hayırseverimizin bu okuldan güzel şeyler aldığı da bu imzayla tasdik edilmiş oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu okulumuzu kısa zamanda yenileyeceğiz inşallah."

Hayırsever iş insanı Saffet Sungur ise mezun olduğu okulun 1969 yılında inşa edildiğini, yeniden yapılmasının kendisine nasip olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile hayırsever iş insanı Saffet Sungur protokolü imzaladı.

Sivaslı hayırsever mezun olduğu okulun yerine 12 derslikli okul yaptıracak - SİVAS
Sivaslı hayırsever mezun olduğu okulun yerine 12 derslikli okul yaptıracak - SİVAS
Sivaslı hayırsever mezun olduğu okulun yerine 12 derslikli okul yaptıracak - SİVAS
Sivaslı hayırsever mezun olduğu okulun yerine 12 derslikli okul yaptıracak - SİVAS

Kongre, Mezun, Sivas, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivaslı hayırsever mezun olduğu okulun yerine 12 derslikli okul yaptıracak - SİVAS - Son Dakika

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