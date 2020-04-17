Sivaslı ilkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.



Hürriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Yağız Kılıç, ailesine, 3 aydır kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini iletti.

Ailesinin haber vermesi üzerine Kılıç'ın evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kumbaradan çıkan 355 lirayı alarak bankaya yatırdı.

Kampanyayı haberlerden gördüğünü belirten Kılıç, "Kimsesiz ailelere verilmesi için kumbaramdaki harçlıklarımı veriyorum. Çünkü ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Evde kal Türkiye." dedi.

Parayı teslim alan Kızılay İlçe Temsilcisi İsa Şahin ise "Çok duyarlı bir davranış, senin gibi çocuklarımızın sayısının artmasını arzu ediyoruz. Güzel bir davranış, güzel bir düşünce sergiledin, bunun için sana teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.