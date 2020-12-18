Sivaslı iş adamından Bangladeş'te üç su kuyusu - Son Dakika

Sivaslı iş adamından Bangladeş'te üç su kuyusu
18.12.2020 11:36
Sivaslı iş adamı ve gazete sahibi Nuri Geneş, vefat eden yakınları adına Bangladeş'te üç su kuyusu açtırıp suya ihtiyaç duyan köylülerin hizmetine sundu.
Sivaslı iş adamı ve gazete sahibi Nuri Geneş, vefat eden yakınları adına Bangladeş'te üç su kuyusu açtırıp suya ihtiyaç duyan köylülerin hizmetine sundu.
Sivaslı iş adamı ve gazete sahibi Nuri Geneş Bangladeş'te üç su kuyusu açtırdı. Bangladeş'te susuzluk çeken üç farklı köyde, Nuri Geneş'in vefat eden oğlu Halil İbrahim Geneş, annesi Nafiye Geneş ve babası Ali Geneş adlarına açtırılan kuyular geçtiğimiz günlerde suya hasret köylülerin hizmetine sunuldu. Kuyulardan ilk suyun verilişi köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Özellikle çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. - SİVAS
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