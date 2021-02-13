Sivaslı Jack Sparrow...İzlediği film hayatını değiştirdi - Son Dakika

Sivaslı Jack Sparrow...İzlediği film hayatını değiştirdi

13.02.2021 11:19

Sivaslı Jack Sparrow...İzlediği film hayatını değiştirdi Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakterine benzerliği ile dikkat çeken genç, bunu sağlamak için her gün 1 saat aynanın karşısında vakit geçiriyor Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakterine benzerliği ile dikkat...

Sivaslı Jack Sparrow...İzlediği film hayatını değiştirdi

Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakterine benzerliği ile dikkat çeken genç, bunu sağlamak için her gün 1 saat aynanın karşısında vakit geçiriyor

SİVAS - Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakterine benzerliği ile dikkat çeken genç, bunu sağlamak için her gün 1 saat aynanın karşısında vakit geçiriyor.

Sivas'ta yaşayan 30 yaşındaki İbrahim Atalay'ın hayatı 7 yıl önce arkadaşının kendisini Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakterine benzetmesiyle değişti. Atalay, kendisini ünlü aktör Johnny Depp tarafından canlandırılan film karakteri Jack Sparrow'a benzetebilmek için bambaşka bir görünüme büründü. Atalay, hayranlık duyduğu Jack Sparrow karakterine benzeyebilmek için günün 1 saatini ayna karşısında geçirmeye başladı. Atalay, kendine has tarzı ve film karakterine benzerliğiyle çevresi tarafından Sivaslı Jack Sparrow olarak tanınıyor. Hayali aktörlük olan Atalay, çalıştığı iş yerinin Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılması nedeniyle işsiz kaldı. Sivaslı korsanın en büyük hayali aktör olmak olsa da bu günlerde yeniden çalışabileceği bir iş arıyor.

"Aynanın karşısında günlük yaklaşık 1 saatim gidiyor"

İbrahim Atalay, Jack Sparrow karakterine benzeyebilmek için günlük 1 saatini aynanın karşısında geçirdiğini belirterek "Bir arkadaşım 'benziyorsun, bu tarzda olabilirsin' dedi, öyle bir tavsiyede bulunmuştu. Birlikte Karayip Korsanları filmini izliyorduk o sırada bu fikir aklında geldi ondan sonra böyle bir tarz yaptık. İlk olarak saçlarıma rasta yaptırdım, göz kalemi kullandım. Yaklaşık 7 yıla yakın senedir bu şekilde geziyorum. Aynanın karşısında günlük yaklaşık 1 saatim gidiyor. Saçlarımı tarıyorum, örgülerimi takıyorum, bandanamı takıyorum, göz kalemi kullanıyorum, takma saçta var. Çevremde yargılayan insanlarda var, beğenende var, eleştirende var ama ben kimseye bakmıyorum. Hayallerim vardı, insanlar Jack Sparrow'a benzettiği için dizi, reklam filmlerinde oynamak istedim. Tabi şuan işsizim. Günümüz ortamında işsizim. Hayalim Türkiye'nin Jack Sparrowu olmaktı. Hayallerim gerçekleşmedi. Hayallerimden biraz uzaklaştım. O yüzden üzülüyorum. Ailem ilk başta tepki gösteriyordu ama sonradan alıştılar. Saçlarımı tığ ile örüyorum. Farklı farklı boncuklar takıyorum" dedi.

Vatandaşlarda İbrahim Atalay'ın Jack Sparrow'a benzerliğiyle dikkat çektiğini söylediler.

Sivaslı Jack Sparrow...İzlediği film hayatını değiştirdi
Sivaslı Jack Sparrow...İzlediği film hayatını değiştirdi
Sivaslı Jack Sparrow...İzlediği film hayatını değiştirdi
Sivaslı Jack Sparrow...İzlediği film hayatını değiştirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sivaslı Jack Sparrow...İzlediği film hayatını değiştirdi - Son Dakika


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