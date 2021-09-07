Üye Girişi
Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü - Son Dakika

Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü

07.09.2021 15:20
Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü, System.String[]

Çankırı'da yapılan iller arası judo turnuvasına katılan Sivas judo takımı 11 madalya ile dönmeyi başardı.

Çankırı'da yapılan iller arası judo turnuvasına katılan Sivas judo takımı 11 madalya ile dönmeyi başardı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Ahmet İnceçubuk İller Arası Judo Turnuvası sona erdi. Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 16 farklı ilden yaklaşık 450 sporcu katıldı.

Süper minikler, minikler, yıldızlar ve ümitler kategorisinde yapılan turnuvada sporcular kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için mücadele etti. Sivas'ı temsilen müsabakaya antrenörler Bekir Güzelimdağ ve Fatih Akşin nezaretinde katılan Sivas Judo takımı 7 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Minikler kategorisinde Arda Manaz altın madalya, Hamza Arı ve Eymen Çapraz bronz madalya kazandı. Yıldız bayanlar kategorisinde Rümeysa Hatice Kılıçkaya altın madalya ve Ebrar Şura Gül bronz madalya kazandı. Yıldız erkekler ise, Furkan Salih Gül, Batuhan Işık, Yahya Arda Uçuk altın madalya, Salih Kuz ise gümüş madalya aldı. Ümit bayanlarda da Begümnaz Doğruyol ile Hayrunisa Ardıç altın madalya kazanan isimler oldu. - SİVAS

Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü
Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü
Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü
Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü

Altın Madalya, Çankırı, Sivas, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar 15:55 İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi 15:46 Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı 15:37 Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı
Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık 15:31 Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık Genetiğe yeni bir bakış kazandıran 10 yıllık çalışma bitti: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor 15:28 Genetiğe yeni bir bakış kazandıran 10 yıllık çalışma bitti: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi 15:22 Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı 14:35 Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Çimento devi Lafarge'ın, DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaşıldı 14:28 Çimento devi Lafarge'ın, DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
15:55 İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar
15:46 Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi
15:38 Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:36 Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı
15:31 Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık
15:21 Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi
15:09 En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var
14:46 Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz?
14:32 El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor
14:32 Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak takımdan ayrılıyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devrede Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak takımdan ayrılıyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devrede         
15:56
Başkan Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı         
15:54
Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı         
15:32
Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi         
15:29
17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti 17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti         
15:22
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
14:32
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı         
12:13
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 16:09:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement