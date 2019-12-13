Sivaslı kadınlar, 'Sağlıklı mutfak atölyesi' kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivaslı kadınlar, 'Sağlıklı mutfak atölyesi' kurdu - Son Dakika

Sivaslı kadınlar, 'Sağlıklı mutfak atölyesi' kurdu

6 saat önce

SİVAS'ta Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, kentin doğal ürünlerin yapımını anlatmak, tanıtımını yapmak ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 'Sağlıklı mutfak atölyesi' kurdu.

Sivaslı kadınlar, 'Sağlıklı mutfak atölyesi' kurdu, System.String[]

SİVAS'ta Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, kentin doğal ürünlerin yapımını anlatmak, tanıtımını yapmak ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 'Sağlıklı mutfak atölyesi' kurdu.

Merkez Polisevi'nde ilk ürün olan tam buğday unundan ekşi maya ekmeği yapan kadınlar, sağlıklı gıdalara dikkat çekerek, herkesin evinde bu tür ürünleri kolaylıkla yapabileceklerini dile getirdi.

Ekmek yapımının ardından açıklamalarda bulunan Zeynep Akkiraz Ayhan, 'Sağlıklı mutfak atölyesi' adlı bir proje başlattıklarını belirterek, çocukların daha sağlıklı büyümesi ve aile bütçesine ekonomik katkı sağlanması için kadınları mutfakta daha fazla görmek istediklerini söyledi. Evde ekmek, yoğurt, peynir, sucuk, sirke gibi doğal ürünler yapmanın zor olmadığını vurgulayan Ayhan, "Bu ürünlerin yapımının kolay olduğunu göstermek için bir araya geldik. Bugün ekşi maya ile doğal ekmek yapımını gördük. Bundan sonra da her perşembe halk eğitim merkezindeki buluşmalarımızda diğer doğal ürünlerin yapımını gerçekleştireceğiz. Bizler şanslı bir nesildik annelerimizin yaptığı doğal ürünleri tadarak büyüdük. Doğal bir şey yediğimizde bizleri çocukluğumuza götürerek 'Tıpkı annemin, anneannemin yaptığı gibi' diyoruz. İstiyoruz ki bizim de çocuklarımızın damak lezzeti genişlesin ve mutfağımızdan gelen leziz kokular hem bedenleri hem de ruhları beslesin. Onların da lezzet tarifleri oluşsun, geleceklerine ışık olsun. Mutfak kültürümüzün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması en büyük gayemiz" dedi.


Salih Ayhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:32 Kaynak: DHA
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