Sivaslı kadınlara tarhana kursu - Son Dakika

Sivaslı kadınlara tarhana kursu

11.10.2020 00:57
Sivaslı kadınlara tarhana kursu, System.String[]

Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi'nde, Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan tarhana ve tarhana çorbası yapımı öğretiliyor.

Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi'nde, Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan tarhana ve tarhana çorbası yapımı öğretiliyor.

Sivas başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinde sofraların vazgeçilmezi olan tarhana çorbası için tarhana hazırlıkları başladı. Yaz aylarında özenle hazırlanan tarhana, kış aylarında çorba olarak tüketiliyor. Tarhana; yeşilbiber, kırmızıbiber, kuru soğan, un, süzme yoğurt, salça ve çeşitli baharatların karıştırılarak hamur halini alması ve bu karışımın kurutulmasıyla elde ediliyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi aşçı ve kursiyerlerine de tarhana yapımı eğitimi veriliyor ve eşsiz lezzetin gelecek nesiller aktarılması sağlanıyor.

Aşçılık Eğitmeni Sema Geçgel, tarhananın kış aylarında vatandaşlar tarafından sıklıkla tüketildiğini belirterek, "İç Anadolu bölgesinde genellikle tarhana yapılmaktadır. Soğuk iklime sahip olduğu için enerji ve ısı vereceğinden dolayı çok tüketilen kışlık bir çorbamızdır. Biz Sivas'ta genelde un şeklinde olan tarhana kullanıyoruz, toz haline getiriyoruz tarhanamızı, önce hamurumuzu yoğuruyoruz, hamuru tekrar un yapıyoruz. Yapım süresi en bir 15 gün sürüyor. 10 gün ekşime ve mayalanma süremiz var 4-5 günde ufalayıp toz haline getirme süremiz var" dedi.

Faydası saymakla bitmiyor

Tarhana çorbasının insan vücuduna olan faydalarından da bahseden Geçgel "Antioksidan özelliği var bu sayede kanser hastalarına çok iyi geliyor. Çocuk gelişiminde çok büyük etkisi var. Kemiklere iyi geldiği için çocukların gelişimini sağlıyor. Kış aylarında vazgeçilmezimiz enerji veriyor, ısı veriyor, tokluk hissi verdiğinden dolayı zayıflamada çok tercih ediliyor, geç acıktırdığı için. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, bağırsaklarımıza iyi geliyor. Kış ayında bu toz tarhanamızı ılık suda eziyoruz, 1-2 kaşık tarhanayla 1 tencere çorba çıkıyor, daha sonrada sosunu yapıp pişiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kış mevsiminde tarhana ısıtıyor

Sivas Halk Eğitim Müdürü Ramazan Baker, uzun ve sert geçen soğuk kış günlerinde insanların tarhana tüketerek dirençlerini artırdıklarını belirterek, "Tarhananın faydaları saymakla bitmez. Tarhana özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı insanları korur öte yandan tokluk hissi de verir içerisindeki doğal lifler sayesinde ve zayıflamayı hızlandırır. Sivas'ın uzun ve sert geçen soğuk kış günlerinde tarhanayla vücutlarını daha güçlü tutarlar hem de soğuğa karşı kendilerini korurlar. Biz bu dönemde kuşburnu, pezik turşusu ve tarhana üretimine başladık kursiyerlerimiz aracılığıyla özellikle bu pandemi sürecinde insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek ayrıca unutulmaya yüz tutmuş ürünlerimizin lezzetlerini yeni nesillere genç nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Halk Eğitim Merkezi, İç Anadolu, Enerji, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivaslı kadınlara tarhana kursu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi         
00:39
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi         
17:08
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 01:25:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivaslı kadınlara tarhana kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei