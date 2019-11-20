Sivaslı karateci Türkiye üçüncüsü oldu

Diyarbakır'da yapılan Ümit Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate şampiyonasında genç erkeklerde Sivas Gençlikspor kulübü sporcularından Oğuzhan Ada Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.



Türkiye Karate Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Ümit Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate şampiyonası" sona erdi. Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonunda yapılan şampiyonaya 54 ilden 713 erkek, 562 bayan sporcu olmak üzere toplam bin 275 sporcu katılarak Avrupa şampiyonası seçmeleri için kıyasıya mücadele ettiler.



4 gün devam eden şampiyonaya katılan Sivas Gençlikspor kulübü sporcularından Oğuzhan Ada, kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu ve bronz madalya kazandı.



Sivas Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise, Sivas Karate takımı olarak bekledikleri sonucu alamadıklarını ifade ederek; "Sivas karate takımı olarak beklediğimiz sonucu aldığımızı söyleyemeyeceğim. İyi sporcularımız olmasına rağmen bazı talihsizliklerle maçı kazanamadılar. TOHM antrenörlerimizden Cengiz Çınar ve Abdullatif Altuntaş hocayı emeklerinden dolayı teşekkür ediyor antrenörlerimizi ve sporcumuz Oğuzhan Ada'yı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi. - SİVAS