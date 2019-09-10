Son Dakika Haberleri: Sivaslı karateciler Gaziantep'ten dereceyle döndü
Son Dakika Spor Haber

Sivaslı karateciler Gaziantep'ten dereceyle döndü

11 dakika önce

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "İller arası Gaziantep Karate Lig'i 1. Etap Müsabakaları" sona erdi.

Sivaslı karateciler Gaziantep'ten dereceyle döndü, System.String[]

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "İller arası Gaziantep Karate Lig'i 1. Etap Müsabakaları" sona erdi. Mücadelelerde Sivas Belediyespor karate takımı 7 madalya kazandı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapılan heyecan dolu karate müsabakalarına 15 ilden 36 kulüp ve 400 sporcu katılım sağladı. 2 gün süren maçlarda sporcular dereceye girebilmek için tatamide rakipleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakaya Sivas'ı temsilen antrenörler Mahmut Gümüşsay ve Serpil Karakaya Sarzep nezdinde 13 sporcu ile katılan Sivas Belediyespor Kulübü karate takımı, ümit, genç ve U21 kategorilerinde mücadele etti. Sivas Belediyespor karate takımı Gaziantep'te 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak kente başarıyla döndü.


Gümüşsay: "Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum"


Sivas Belediyespor Karate Takımının Milli Antrenörü Mahmut Gümüşsay, yaptığı açıklamasında, sporcularını derecelerinden dolayı kutlayarak; "Sporcularımızın kasım ayında Diyarbakır ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Avrupa'ya gidecek sporcular için yapılacak milli takım seçmesi için hazırlık olması için de sporcularımızı bir üst kategorilerde yarıştırdık. Sivas Belediyespor karate takımı Gaziantep'te 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Bu başarı bizleri gururlandırdı. Dereceye giren sporcularımızı kutluyorum" dedi. - SİVAS

Gaziantep, Türkiye, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süleyman Turan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlüler duygularını böyle dile getirdi
Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Süleyman Turan için taziye mesajı yayınladı Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine girdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivaslı karateciler Gaziantep'ten dereceyle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]