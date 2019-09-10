Sivaslı karateciler Gaziantep'ten dereceyle döndü

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "İller arası Gaziantep Karate Lig'i 1. Etap Müsabakaları" sona erdi. Mücadelelerde Sivas Belediyespor karate takımı 7 madalya kazandı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapılan heyecan dolu karate müsabakalarına 15 ilden 36 kulüp ve 400 sporcu katılım sağladı. 2 gün süren maçlarda sporcular dereceye girebilmek için tatamide rakipleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakaya Sivas'ı temsilen antrenörler Mahmut Gümüşsay ve Serpil Karakaya Sarzep nezdinde 13 sporcu ile katılan Sivas Belediyespor Kulübü karate takımı, ümit, genç ve U21 kategorilerinde mücadele etti. Sivas Belediyespor karate takımı Gaziantep'te 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak kente başarıyla döndü.



Gümüşsay: "Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum"



Sivas Belediyespor Karate Takımının Milli Antrenörü Mahmut Gümüşsay, yaptığı açıklamasında, sporcularını derecelerinden dolayı kutlayarak; "Sporcularımızın kasım ayında Diyarbakır ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Avrupa'ya gidecek sporcular için yapılacak milli takım seçmesi için hazırlık olması için de sporcularımızı bir üst kategorilerde yarıştırdık. Sivas Belediyespor karate takımı Gaziantep'te 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Bu başarı bizleri gururlandırdı. Dereceye giren sporcularımızı kutluyorum" dedi. - SİVAS