Son Dakika Haberleri: Sivaslı karateciler Rize'den dereceyle döndü
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Sivaslı karateciler Rize'den dereceyle döndü

2 saat önce

WKF Dünya Karate Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası" sona erdi.

Sivaslı karateciler Rize'den dereceyle döndü, System.String[]
WKF Dünya Karate Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası" sona erdi. Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan sporcular 3 madalya kazandı.

Rize'de yapılan heyecan dolu şampiyonaya 9 ülkeden toplam bin 488 sporcu katılarak kıyasıya rekabet etti. Uluslararası Karate Şampiyonası'nda milli takım adına antrenör Mahmut Gümüşsay yönetiminde yarışan Sivaslı sporcular, 3 madalya ile dönmeyi başardı.

Sivas Belediyespor Kulübü sporcularından ümit bayanlar +54 kiloda İlknur İmece, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve altın madalyayı kazandı. Sivas Gençlikspor Kulübü sporcularından genç erkekler 55 kiloda Milli Takım adına yarışan Sivaslı sporcu Oğuzhan Ada ise, tatamide altın madalyayı kaptı. Sivas Belediyespor Kulübü sporcularından yıldız bayanlar 39 kiloda Milli Takım adına yarışan Sılanur Ayoğlu'da heyecan dolu şampiyonada final yaparak ikinci oldu.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise, Sivas'a derecelerle dönen sporcuları tebrik ederek, Sivas Karate ailesi olarak gurur duyduklarını söyledi - SİVAS
Sivas, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:27 Kaynak: İHA
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