Sivaslı lokantacılardan Sivasspor taraftarına yemek ücretlerinde indirim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivaslı lokantacılardan Sivasspor taraftarına yemek ücretlerinde indirim - Son Dakika

Sivaslı lokantacılardan Sivasspor taraftarına yemek ücretlerinde indirim

6 saat önce

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Sivas'ın gururu Demir Grup Sivasspor taraftarına destek olmak amacıyla maçın olduğu gün lokantalarda yüzde 20 indirim yapıldığını söyledi.

Sivaslı lokantacılardan Sivasspor taraftarına yemek ücretlerinde indirim, System.String[]

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Sivas'ın gururu Demir Grup Sivasspor taraftarına destek olmak amacıyla maçın olduğu gün lokantalarda yüzde 20 indirim yapıldığını söyledi.

Beşir Köksal, yaptığı açıklamada, taraftara yüzde 20 indirim uygulayan Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazmi Yiğit ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.


Sivasspor'un başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Köksal, şunları kaydetti:

"Sivasspor takımımız ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlamakta ve başarısıyla ilimizin adını duyurmaktadır. Takımımızın Süper Lig'de göstermiş olduğu başarı ilimizi de hareketlendirmiş, esnafımıza da önemli katkılar sağlamıştır. Esnaf teşkilatı olarak taraftarımıza imkanlar dahilinde yardımcı oluyoruz. Lokantacılar esnaf odamız da maç günü lokantalarda indirim yaparak taraftara katkı sağlamıştır. Esnaflarımız Sivasspor'umuzun bayraklarını asmalı, maç günü gelen taraftarlara yardımcı olmalı ve müşteri memnuniyetine önem vermelidir. Lokantacılar odamızın başlatmış olduğu indirim kampanyasına diğer esnaflarımızın da destek vermesini bekliyoruz."


Köksal, Sivassporun her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirerek, başarıda emeği olan başta başkanı olmak üzere, yöneticilerine, teknik heyete, futbolculara teşekkür etti.

Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazım Yiğit ise taraftara destek olmak için yüzde 20 indirim yaptıklarını, bu indirim için lokantalarda yazı asıldığını belirtti.

Beşir Köksal, Sivasspor, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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