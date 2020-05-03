Sivaslı milli sporculardan "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivaslı milli sporculardan 'Evde kal, hareketsiz kalma' çağrısı - Son Dakika Spor

Sivaslı milli sporculardan "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısı

6 saat önce

Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısında bulundu.

Sivaslı milli sporculardan

Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısında bulundu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcuların evlerinde spor yaparken görüntüleri paylaşıldı.


Hazırlanan videoda, milli atlet Alper Kulaksız, şampiyon halterci Caner Toptaş, wushucu milli sporcu kardeşler Murat, Fatih ve Şeyma Urhan, kick boksta dünya üçüncülüğü olan Talha Emir Buldu, Gençler Avrupa şampiyonu milli halterci Ahmet Turan Okyay, Balkan şampiyonu karateci Oğuzhan Ada, muay thai dünya şampiyonu Furkan Alıcı ve milli karateci İlknur İmece vatandaşlara evlerinde kalmalarını ve spor yapmalarını önerdi.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede ilgi gördü.

Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 04:34 Kaynak: AA

YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı. Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım         
22:31
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu         
22:28
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmedi Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmedi         
22:12
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları         
21:40
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine başlanıyor         
21:27
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:18
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı         
20:59
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi         
20:53
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti         
20:34
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
20:04
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler         
20:02
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi         
19:56
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı         
19:52
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu         
19:28
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti         
19:09
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi         
19:06
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti         
18:54
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var         
18:50
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz         
18:39
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı         
18:35
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları         
18:21
Batman'da bir evi böcekler istila etti Batman'da bir evi böcekler istila etti         
17:48
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum         
17:45
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır         
17:36
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor         
17:23
Zehirli olan Zehirli olan "sarı akrep" Aydın Nazilli'de görüldü         
17:21
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti         
17:16
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi         
17:13
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 22:57:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivaslı milli sporculardan "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]