Sivaslı 'Minik Herkül' dünya şampiyonu oldu! - Son Dakika

Sivaslı 'Minik Herkül' dünya şampiyonu oldu!

07.03.2021 15:13
Sivaslı 'Minik Herkül' dünya şampiyonu oldu!, System.String[]

Kolombiya'da yapılan Bedensel Engelliler Halter Dünya Kupası ve Olimpiyat Kotası yarışmalarında 49 kiloda mücadele eden Sivaslı Abdullah Kayapınar, yapmış olduğu 165 kiloluk kaldırışla kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.

Kolombiya'da yapılan Bedensel Engelliler Halter Dünya Kupası ve Olimpiyat Kotası yarışmalarında 49 kiloda mücadele eden Sivaslı Abdullah Kayapınar, yapmış olduğu 165 kiloluk kaldırışla kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.

Kolombiya'da yapılan "Para Halter Dünya Kupası'na" Türkiye'yi ve Sivas'ı temsilen katılan Abdullah Kayapınar, kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da devam eden Para Halter Dünya Kupası'nın ikinci gününde ülkemizi temsil eden milli halterciden altın madalya geldi. Şampiyonaya katılan 'Minik Herkül' lakaplı Sivaslı sporcu Abdullah Kayapınar, derece yapmayı başardı. Başarılı sporcu Karapınar, 49 kiloda 165 kilo ağırlık kaldırarak zirvedeki yerini alıp Dünya Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç şampiyon olan Kayapınar'ı tebrik ederek, "5-8 Mart 2021 tarihleri arasında Kolombiya Bogata şehrinde yapılan dünya kupası ve olimpiyat kota yarışmalarında 49 kiloda 165 kilo kaldırarak bayrağımızı dalgalandıran, Dünya Şampiyonu Abdullah Kayapınar ve antrenörü Semih Ceylan hocamızı tebrik ederiz" ifadesini kullandı. - SİVAS

Sivaslı 'Minik Herkül' dünya şampiyonu oldu!
Sivaslı 'Minik Herkül' dünya şampiyonu oldu!

Dünya Kupası, Kolombiya, Olimpiyat, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivaslı 'Minik Herkül' dünya şampiyonu oldu! - Son Dakika Spor


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