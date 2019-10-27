Sivaslı öğrenciler Malazgirt'i gezdi

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve İçişleri Bakanlıklarınca başlatılan "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Sivas'tan gelen öğrenciler Malazgirt'te tarihi yerleri gezdi.

Proje koordinatörü Ahmet Coşkun, yaptığı açıklamada, Sivaslı öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte Türk tarihi açısından önemli olan Malazgirt ilçesini ziyaret ederek, tarih kokan yerleri gezdiklerini söyledi.

Tarihi ve kültürel mirasları daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirten Coşkun,"Öğrencilerimiz, ilçenin tarihi çarşısını, tarihi Malazgirt Kalesini ve en önemlisi de Malazgirt Anıtını ziyaret ederek, buralar hakkında bilgi sahibi oldular. Proje kapsamında gezi ve ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

Öğrenciler de Malazgirt'i çok beğendiklerini dile getirdi.