Sivaslı öğrenciler TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika

TÜBİTAK'ın liseler arası İHA yarışmasında proje tasarımında 95 puanla 4. olan ve 6 bin lira geliştirme desteği almaya hak kazanan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne hazırlanıyor.

Okul Müdürü Halil Duman, Müdür Yardımcısı Eda Şimşek ve Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Hakan Kekül ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı makamında ziyaret ederek, yarışma ile ilgili bilgi verdi.



TÜBİTAK tarafından döner kanat ve sabit kanat kategorilerinde ilk kez düzenlenen liseler arası insansız hava araçları yarışmasına lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini ve toplam 291 takımın başvurusunun kabul edildiğini belirten Duman, bu başvurulardan 125'inin desteklenmeye değer görüldüğünü söyledi.

Projelerinin 6 bin lira geliştirme desteği almaya hak kazandığını belirten Duman, "Döner kanat kategorisinde 4 motorlu olarak tasarladığımız İHA için malzeme siparişlerini verdik. Malzeme temininden sonra İHA'yı üretip uçuşa hazır hale getireceğiz. Daha sonra oluşturduğumuz tasarımın uçuş videosunu başvuru sistemine yükleyeceğiz. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 16-20 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Alleben Göleti'nde gerçekleştirilecek yarışmaya katılacağız." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşçı ise Okul Müdürü Duman, öğretmen ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.