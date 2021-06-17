Sivaslı öğrenciler, Türkiye'deki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, okulların ihtiyaç duyduğu masa, sıra ve dolapları üretiyor.

Yaklaşık 2 ay önce okulda kurulan atölyede 5 öğretmen ve 16 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde verilen siparişleri yetiştirmek için mesai harcıyor.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, AA muhabirine, atölyelerinde görev alan öğrencileri hem meslek sahibi yaptıklarını hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Okulun atölyesinde adeta fabrika gibi üretim yaptıklarını belirten Ergen, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin ilerlemesi, gelişmesi üretimle doğru orantılıdır. Öğrencilerimizi geleceğe ve üretime hazırlıyoruz. Burada özellikle dezavantajlı öğrencilerimizi de işin içine katarak, yavrularımızı üretime hazırlamak, onları üretim şuuruyla yetiştirmek için çalışma yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol gereği okulumuzda 5 bin sıra, 1000 dolap ve 300 masa üretimi için sipariş aldık. Bu siparişleri ay sonuna kadar tamamlayacağız. Bu gençlerimiz hem burada meslek ediniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor."

Öğrencilere aylık ücret veriliyor

Teknik Müdür Yardımcısı Yakup Çınar da okullarında döner sermaye işletmesini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Protokol gereği, sıra, masa, dolap ve bank üretiminde görev alan öğrencilere aylık bin 250 ile bin 500 lira arasında para ödediklerini dile getiren Çınar, "Bu katkıyı aynı zamanda öğretmenlerimize de veriyoruz." diye konuştu.

Mobilya ve İç Tasarım Bölümü Alan Şefi Süleyman Temizel de öğrencilerin meslek öğrenmelerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Atölyede görev alan 10. sınıf metal bölümü öğrencisi Mehmet Kerem Yazman ise meslek öğrenip para kazanmanın sevincini yaşadığını ifade etti.