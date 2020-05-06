Sivaslı özel ve bedensel engelli sporculardan

Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren özel ve bedensel engelli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, farklı branşlardan sporcuların evlerinde spor yaparken görüntüleri paylaşıldı.
Hazırlanan videoda, bedensel engelli büyükler halter Avrupa ikincisi Abdullah Kayapınar, dünya üçüncüsü paralimpik atlet Oğuz Akbulut, dünya ikincisi görme engelli halterci Burak Aydın, işitme engelli bisikletçi Ufuk Geyik, bedensel engelli bocce sporcusu Muhammet Gökkaya, işitme engelli güreşçi Dursun Gözel ile özel sporcular, vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede ilgi gördü.