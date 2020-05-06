Sivaslı özel ve bedensel engelli sporculardan "Evde kal" çağrısı

Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren özel ve bedensel engelli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren özel ve bedensel engelli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, farklı branşlardan sporcuların evlerinde spor yaparken görüntüleri paylaşıldı.

Hazırlanan videoda, bedensel engelli büyükler halter Avrupa ikincisi Abdullah Kayapınar, dünya üçüncüsü paralimpik atlet Oğuz Akbulut, dünya ikincisi görme engelli halterci Burak Aydın, işitme engelli bisikletçi Ufuk Geyik, bedensel engelli bocce sporcusu Muhammet Gökkaya, işitme engelli güreşçi Dursun Gözel ile özel sporcular, vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yaptı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede ilgi gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu