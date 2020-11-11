Sivaslı profesör, amcasından yadigar mavi ladinlere sahip çıkıyor - Son Dakika

Sivaslı profesör, amcasından yadigar mavi ladinlere sahip çıkıyor

11.11.2020 11:05

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Coşkun, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3 yıl önce vefat eden amcasının yıllarca özveriyle yetiştirdiği mavi ladinlerin bakımını yapıyor.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Coşkun, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3 yıl önce vefat eden amcasının yıllarca özveriyle yetiştirdiği mavi ladinlerin bakımını yapıyor.

Konya'da yaşayan 64 yaşındaki Prof. Dr. Behiç Coşkun, 22 yıl önce emekli olup doğup büyüdüğü Ulaş ilçesine bağlı Boğazdere köyüne yerleşerek kavak yetiştirmeye başlayan amcası Kazım Coşkun'a tavsiyelerde bulundu. Coşkun, amcasına Sivas'ın iklimine uygun olan ve görsel açıdan sergilediği güzellik nedeniyle peyzaj sektöründe kullanılan mavi ladin yetiştirmesini salık verdi.

Yeğeninin tavsiyesi ve desteğiyle köyde 19 yıl mavi ladin yetiştiren ve ticaretini yapan amca Coşkun, 2017 yılında 69 yaşında vefat etti.

Köydeki 3 bahçede amcasından kalan yaklaşık 1000 mavi ladine gözü gibi bakan Coşkun'a, amcasının oğlu Akif Coşkun da destek oluyor.

Amcasının oğluyla birlikte bakımını yaptığı mavi ladinlerden bazısının boyu 5 metreye kadar ulaşan Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen amcasının 22 yıl önce emekli olduktan sonra köye yerleşerek kavak yetiştirmeye başladığını söyledi.

Amcasına kavak yerine mavi ladin yetiştirmesini tavsiye ettiğini anlatan Coşkun, "Amcama mavi ladini tanıttım hatta Ordu'ya gittik, gezdik ve onu bu işi yapan insanlarla görüştürdüm. Ondan sonra da yapmaya karar verdi ve 1998 yılında İstanbul'dan getirttiğimiz fidanları bahçesine dikti." diye konuştu.

Coşkun, 19 yıl boyunca köyde özveriyle mavi ladin yetiştiren amcasının 2017'de hayatını kaybettiğini belirtti.

Amcasının hatırasını yaşatabilmek için sık sık köye gelerek kuzeniyle mavi ladinlerin bakımını yaptığını dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Amcam, çevresinde çok sevilen bir insandı. Ağaçları, yeşilli çok severdi. Ben de şimdi onun hatıralarını yaşatmaya çalışıyorum. Köyde 3 bahçemizde amcamdan bize miras kalan mavi ladinleri yetiştirmeye devam ediyoruz. Ancak onun gibi yapmamız mümkün değil. Çünkü kendisi severek yetiştiriyordu, sürekli ilgileniyordu. Bu mavi ladinler onun eseri. Bu bahçede 250 civarı mavi ladin var. Karşı bahçedekilerin bir kısmı satıldı. Tam sayıyı hatırlamıyorum ama 400 kadar da orada var. Bir başka yerde de 500 kadar küçük olanlarından var."

Sivaslı profesör, amcasından yadigar mavi ladinlere sahip çıkıyor
Sivaslı profesör, amcasından yadigar mavi ladinlere sahip çıkıyor
Sivaslı profesör, amcasından yadigar mavi ladinlere sahip çıkıyor
Sivaslı profesör, amcasından yadigar mavi ladinlere sahip çıkıyor

Öğretim Üyesi, Tarım, Konya, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivaslı profesör, amcasından yadigar mavi ladinlere sahip çıkıyor - Son Dakika


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