Sivaslı şehidin şehadet haberi evine ulaştı - Son Dakika

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Sivaslı şehidin şehadet haberi evine ulaştı
6 saat önce
Sivaslı şehidin şehadet haberi evine ulaştı Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın şehadet haberi evine ulaştı.
Sivaslı şehidin şehadet haberi evine ulaştı
SİVAS - Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın şehadet haberi evine ulaştı.
Sivas Valisi Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Nayir'ın Sivas'ın Merkez ilçeye bağlı Alibaba Mahallesinde ikamet eden annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir'a şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Beş kardeşin en küçüğü olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın bekar olduğu, iki kardeşinin ise geçmişte vefat ettikleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
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