Sivaslı şehit aileleri HDP'nin kapatılmasını istiyor - Son Dakika

Sivaslı şehit aileleri HDP'nin kapatılmasını istiyor

18.03.2021 12:56
Sivaslı şehit aileleri HDP'nin kapatılmasını istiyor, System.String[]

Sivas'ta şehit aileleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'ye yönelik açtığı kapatma davasına destek verdi.

Sivas'ta şehit aileleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'ye yönelik açtığı kapatma davasına destek verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne açtığı davaya destek Sivaslı şehit ailelerinden geldi. Şehit aileleri, HDP'nin kapatılmasının doğru bir karar olacağını söylediler.

Şehit Zekeriya Demirkaynak'ın ağabeyi Ömer Osman Demirkaynak, "HDP'nin kapatılma davası yerinde bir durum olmuştur. Geç bile kalınmıştır ancak Andımız konusunda da hassas olduğumu ifade etmek istiyorum. Böyle güzel bir günde andımızın yasaklanmaması gerekirdi. Yetkililerimizin bu konuda daha duyarlı davranmasını bekliyoruz. HDP'nin kapatılmasını istiyoruz" dedi.

"HDP bir an önce kapatılmalı"

Şehit Şükrü Pürlü'nün babası Fevzi Pürlü, "Şehit babasıyım, HDP'nin bir an önce kapatılmasında yarar var çünkü pislikleri yuvasından etmeden bu memleket temizlenmez" dedi. - SİVAS

Sivaslı şehit aileleri HDP'nin kapatılmasını istiyor

Halkların Demokratik Partisi, Bekir Şahin, Yargıtay, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivaslı şehit aileleri HDP'nin kapatılmasını istiyor - Son Dakika


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