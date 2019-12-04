Sivaslı şehit annesine duygulandıran ziyaret

Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Tunceli'nin Çiçekli köyü Esenyurt mezrası kırsalında 4 Haziran 2005'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade komando onbaşı Faruk Aydoğdu'nun annesi Nuray Aydoğdu'yu evinde ziyaret etti.



Şehidin isminin verildiği ortaokulun müdürü Ferhat Öztürk, müdür yardımcısı Fatma Tataroğlu, okul yöneticileri ve öğrencilerle anne Aydoğdu'yu ziyaret eden Tataroğlu, şehit annesine okulda çektirdiği fotoğrafı takdim etti.



Şehit oğlunun anısına oluşturulan köşede çektirdiği fotoğrafı gören Aydoğdu, duygulu anlar yaşadı.



Albay Tataroğlu, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman başlarının tacı olduğunu söyledi.



Şehit annesi Nuray Aydoğdu ise ziyaretinden dolayı Tataroğlu, okul yöneticileri ve öğrencilere teşekkür etti.