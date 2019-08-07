Son Dakika Haberleri: Sivaslı sporcu, milli takım adına yarışacak
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Sivaslı sporcu, milli takım adına yarışacak

53 dakika önce

Sivas Belediyespor Kulübü Karate Takımı sporcularından Sılanur Ayoğlu, Rize'de önümüzdeki günlerde yapılacak olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda milli takım adına yarışacak.

Sivaslı sporcu, milli takım adına yarışacak, System.String[]
Sivas Belediyespor Kulübü Karate Takımı sporcularından Sılanur Ayoğlu, Rize'de önümüzdeki günlerde yapılacak olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda milli takım adına yarışacak.

23-25 Ağustos'ta Rize'de yoğun katılımla yapılacak olan heyecan dolu şampiyonada 2006 doğumlu Sivaslı sporcu Sılanur Ayoğlu, 39 kilo kumite dalında ter dökecek. Antrenörü Mahmut Gümüşsay ile müsabakalara katılacak olan Sılanur, hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla tam gaz sürdürüyor.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Sılanur Ayoğlu'na başarı dilekleri iletildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzden Türk Karate Milli Takımı'na bir sporcu daha ismini yazdırdı. Sılanur Ayoğlu kulübümüzü, ilimizi ve ülkemizi en iyi bir şekilde temsil edecektir. Kulübümüz ve Milli Takım Antrenörümüz Mahmut Gümüşsay'a aynı zamanda yardımcı antrenörleri ve sporcularına başarılar dileriz." - SİVAS
Sivas, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
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