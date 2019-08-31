Son Dakika Haberleri: Sivaslı sporcu, model uçakta birinci oldu
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Sivaslı sporcu, model uçakta birinci oldu

4 saat önce

Dünya Hava Sporları Federasyonu takviminde yer alan CAT-2 onaylı "İsmail Sarıoğlu Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası ve Anadolu Kupası" Ankara'da yapıldı.

Sivaslı sporcu, model uçakta birinci oldu, System.String[]

Dünya Hava Sporları Federasyonu takviminde yer alan CAT-2 onaylı "İsmail Sarıoğlu Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası ve Anadolu Kupası" Ankara'da yapıldı. Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan Sivas Gençlik Merkezi gönüllüsü Çağatay Suvay, F1A kategorisinde birinci oldu.


Ankara Gölbaşı Model Uçak Pisti'nde gerçekleşen şampiyona 2 gün sürdü. Sporcular atölyelerde kendi elleriyle yaptıkları model ile yarışarak mücadele etti. Özel malzemeler ve ekipmanlar sayesinde yaptıkları uçaklar ile birçok yaş grubundan sporcu yarıştı. Yarışma sonucunda dereceye girenler model uçak milli takım kadrosuna dahil oldu.


Heyecan dolu şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan Sivas Gençlik Merkezi gönüllüsü Çağatay Suvay, F1A kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Yapmış olduğu derece ile Sivas Gençlik Merkezi'ni gururlandıran Suvay, ayrıca yılın Trophy Kupasını almaya da hak kazandı. - SİVAS

Ankara, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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