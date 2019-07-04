Son Dakika Haberleri: Sivaslı sporcular Erzincan'dan madalyayla döndü
Son Dakika Spor Haber

Sivaslı sporcular Erzincan'dan madalyayla döndü

29 dakika önce

Türkiye Muaythai Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Muaythai Minik-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" heyecanı tamamlandı.

Sivaslı sporcular Erzincan'dan madalyayla döndü, System.String[]
Türkiye Muaythai Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Muaythai Minik-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" heyecanı tamamlandı.

Erzincan'da gerçekleştirilen heyecan dolu Türkiye şampiyonasına, birçok ilden 1000 sporcu katılım sağlayarak kıyasıya mücadele etti. Sivas'ı temsilen antrenör Ekrem Arıs yönetiminde şampiyonaya katılan Sivas ekibi, 2 altın, 1 gümüş madalya ile kente dönmeyi başardı.

Müsabakada dereceye giren Sivaslı sporcular, 67 kiloda Ertuğrul Gazi Şahin Türkiye Şampiyonu, +67 kiloda Furkan alıcı Türkiye Şampiyonu ve 44 kiloda Eren Çorlu Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente derece ile dönen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasındaki vahşi cinayeti kameralar anbean kaydetti Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu Erdoğan, Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı Adliyeden kaçan kadın hükümlü, otogarda yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:35:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivaslı sporcular Erzincan'dan madalyayla döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]