Sivaslı taksiciden Koronaya karşı 10 liralık çözüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivaslı taksiciden Koronaya karşı 10 liralık çözüm - Son Dakika

Sivaslı taksiciden Koronaya karşı 10 liralık çözüm

6 saat önce

Sivas'ta bir taksici Korona virüse (Covid-19) karşı 10 TL'ye mal ettiği korunma yöntemi ile dikkat çekiyor.

Sivaslı taksiciden Koronaya karşı 10 liralık çözüm, System.String[]

Sivas'ta bir taksici Korona virüse (Covid-19) karşı 10 TL'ye mal ettiği korunma yöntemi ile dikkat çekiyor.


Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüs kişilerin ilginç korunma yöntemleri geliştirmesine neden oluyor. Sivas'ta taksicilik yapan Metin Yıldırım, aracının içerisini streç film ile ikiye bölüp müşteriler ile arasında koruyucu bir set çekti. Yıldırım, 10 TL'ye mal ettiği bu önlem ile hem kendisini hem de yolcuları virüsten korumaya çalışıyor. Yıldırım müşteriler ile arasında ki para trafiğini ise üst kısımda yaptığı bölmeden sağlıyor.


İşleri gereği risk ortamında olduklarının altını çizen Metin Yıldırım, "Malum tüm dünyada olan korona virüsten dolayı insanlar sokağa çıkamıyor ama buda bizim işimiz. Kendi maliyeti kafama takılan şekilde yaptım. Normal marketlerde satılan streç film aldım kendim kapladım. Yüzde seksen yüzde doksan kendimi güven altına aldığımı hissediyorum. Hem yolcularımı hem de kendimi koruyorum. Maliyeti yaklaşık 10 TL'ye mal oldu. Yaklaşık 10 TL'ye korona virüsü karşı tedbirimi almış oldum"dedi.


İlk etapta müşterilerinden tepki çekeceğini düşündüğünü söyleyen taksici Yıldırım, daha sonra aracına binen yolcuların memnun kaldığını hatta bunun bütün araçlarda olması gerektiğini söylediklerini aktardı.


Taksinin Müşterilerden Şevket Yılmaz ise; "Hem kendi hem de müşterilerin sağlığı için çok güzel bir sistem aklına getirmiş, çok beğendim" Şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:26 Kaynak: İHA

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