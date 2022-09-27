Sivaslı Üretici, Tarsim'in Zararını Karşılamadığını İddia Etti: "Tarsim Yüzde 8'e Kadarlık Hasardan Kendisini Muaf Tutmuş"

Sivaslı üretici İrfan Yavuz, mısır tarlasına yaban domuzlarının verdiği zararı Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) karşılamadığını ileri sürdü. Yavuz, "Yüzde 8'e kadar olan hasarda TARSİM kendisini muaf tutmuş. Benim zararım yüzde 10 da olsa 20 de olsa TARSİM bunu getirmeyecek, bu anlaşıldı" dedi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde çiftçilik yapan İrfan Yavuz, yaban domuzunun mısır tarlasına girerek ürünlerine zarar verdiğini, ancak TARSİM'in zararını karşılamadığını ileri sürdü. Yavuz, ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"Mısır tarlamı TARSİM tarafından sigorta yaptırdım. Domuz mısırıma zarar verdi. Tarlamda 20 -30 yere domuz zarar verdi. TARSİM bunu hesaplarken sadece galerileri hesaplıyor, koridorları hesaplamıyor. Üç defa TARSİM'den ekip geldi. Biri yüzde 0 biri, yüzde 6 zarar, biri yüzde 7 zarar verdi. Bu vermiş oldukları raporların da çiftçiye bir faydası yok. Yüzde 8'e kadar olan hasarda TARSİM kendisini muaf tutmuş. Yüzde 8'den fazla zarar olursa TARSİM çiftçinin zararını karşılaşacağını söylüyor. Benim zararım yüzde 8 de olsa 10 da olsa 20 de olsa TARSİM bunu getirmeyecek, bu anlaşıldı. Ben sigorta yaptırdığım için pişman oldum. Bundan sonra da sigorta yaptırmayacağım. TARSİM hiçbir şekilde benim derdime çare olmadı, çiftçinin derdine de çözüm olacağını Domuzun vermiş olduğu hasarı zarar olarak görmüyorlar."