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Sivaslı yorgan ustası, mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak tarafından soyuldu! Genç çıkar 1600 lira ile kayıplara karıştı - Son Dakika

Sivaslı yorgan ustası, mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak tarafından soyuldu! Genç çıkar 1600 lira ile kayıplara karıştı

09.09.2021 15:43

Sivas'ta yün yorgan imalatı yapan bir usta mesleğini yaşatabilmek için sosyal medya üzerinden bulduğu çırağı yanında çalıştırmaya başladı. Çırak, geçtiğimiz gece kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı.

Sivas'ta yün yorgan imalatı yapan usta mesleğinde kendisine yardımcı olabilecek çırak arayışına girdi. Sosyal medya aracılığıyla birini işe alan usta kabusu yaşadı. Çırak, bir gecede kasayı boşaltıp kayıplara karıştı.

DÜKKANIN ANAHTARINI TESLİM ETTİ

Edinilen bilgilere göre olay, Örtülüpınar Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde bulunan bir yorgancıda meydana geldi. Sivas'ta yıllarca yorgancılık yapan Sinan Toprak, mesleğini yaşatmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak çırak aramaya başladı. Kendisini Naci ismiyle tanıtan şahıs, Toprak'la iletişime geçti ve daha sonra Sivas'a gelerek yorgancıda işe başladı. İş yeri sahibi Sinan Toprak, kendisine güvendiği şahsın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yatması için iş yerinin anahtarını bile bıraktı.

Mesleği yaşatmak sosyal medya üzerinden bulup işe aldığı çırak, dükkanı soyup kaçtı

KASADAKİ 600 LİRAYI ALIP KAÇTI

Bugün sabah iş yerine gelen Toprak, iş yerini açık göremeyince şoka uğradı. Anahtarı bularak dükkana giren Toprak, kasada bulunan 600 lira paranın olmadığını fark etti. Sinan Toprak'ın geçtiğimiz günlerde de şahsa bin lira verdiği öğrenildi. Kendisini Naci olarak tanıtan şahıs bin 600 lira parayla birlikte kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Toprak durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şahsın yakalanması için arama çalışması başlattı.

Mesleği yaşatmak sosyal medya üzerinden bulup işe aldığı çırak, dükkanı soyup kaçtı

"İNSANLARA ARTIK GÜVENİMİZ YOK"

Yorgancı Sinan Toprak, "Bir hafta önce işçi için ilan vermiştim eleman geldi. Arkadaş burada yatıp kalıyordu sabah geldiğimde dükkan kapalıydı. Çekmecede bir miktar para vardı alıp gitmiş. İnsanlara artık güvenimiz yok maalesef. İşlerimiz yoğun yazın düğün sezonu olduğundan dolayı bizde güvendik insanlara ama insanlara artık güvenilmiyor onu öğrendik. Çekmecede 600 TL nakit vardı, bin TL ise iş karşılığı para vermiştik 1600 TL gitti" dedi.

Sivaslı yorgan ustası, mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak tarafından soyuldu! Genç çıkar 1600 lira ile kayıplara karıştı
Sivaslı yorgan ustası, mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak tarafından soyuldu! Genç çıkar 1600 lira ile kayıplara karıştı
Sivaslı yorgan ustası, mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak tarafından soyuldu! Genç çıkar 1600 lira ile kayıplara karıştı

Sinan Toprak, Türk Lirası, Medya, Sivas, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivaslı yorgan ustası, mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak tarafından soyuldu! Genç çıkar 1600 lira ile kayıplara karıştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sivaslı yorgan ustası, mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak tarafından soyuldu! Genç çıkar 1600 lira ile kayıplara karıştı - Son Dakika
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